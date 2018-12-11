Губернатор Калифорнии готов возглавить Винницкую область: Его разыграли пранкеры

Обнародована полная запись разговора российских пранкеров с Эдмундом Брауном.

Губернатор Калифорнии (США) Эдмунд Браун не против того, чтобы возглавить Винницкую область. Об этом он заявил в разговоре с группой пранкеров, которые позвонили ему от имени посла Украины в США Валерия Чалого (в его роли был Лексус - Алексей Столяров) и премьер-министра Владимира Гройсмана (в его роли был Вован - Владимир Кузнецов).

Об этом сообщает Страна.

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“Это первая серия из нашего глобального тура по США. В следующих сериях мы будем устанавливать дипломатические отношения между посольством Украины и руководством штатов. Видимо, пока что это у нас получается лучше, чем у самого дипведомства. Беспокоиться послу Чалому не нужно, ведь мы делаем за него его работу и не просим за это никаких денег“, - прокомментировал очередной розыгрыш Лексус.

Обнародована полная запись и расшифровка разговора с губернатором Калифорнии:

Якобы Чалый: Господин губернатор, говорит посол Чалый.

Губернатор: Да, а кто еще у телефона с вашей стороны?

Якобы Чалый: Здесь также премьер-министр Гройсман и его переводчик.

Губернатор: И вам доброе утро!

Якобы Гройсман: Господин губернатор, это премьер-министр Владимир Гройсман, также большая честь для меня с вами разговаривать.

Якобы Чалый: Как у вас ситуация с пожарами? Я видел страшные кадры. Удалось ли локализовать и потушить все? Я знаю, что к вам приезжал президент Трамп - буквально 2 дня назад.

Губернатор: Эти пожары стали самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пожары уничтожили одиннадцать тысяч зданий, в основном жилые дома. Подчеркиваю, это самая большая беда.

Якобы Гройсман: Я смотрел интервью президента Трампа. Он говорил, что это якобы связано с плохим управлением лесами, или, может быть, это какие-то экологические проблемы.

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Губернатор: Здесь нужно сказать, что, без сомнения, есть разные факторы, которые могут влиять на эту ситуацию, но основное — это, пожалуй, глобальное потепление. У меня есть результаты исследований. Эти научные исследования подтверждают, что за последние пятнадцать лет интенсивность пожаров и территория, которая охвачена пожарами, практически удвоилась. Ситуация становится все серьезнее и серьезнее. У нас не вызывает сомнений, что так же серьезной с течением времени она станет и в Европе, и на Украине, и виной всему этому – глобальное потепление. Это угроза всему человечеству. Правда, нельзя сбрасывать со счетов вопросы управления лесными ресурсами, но это немножко другой аспект, в стороне.

Якобы Гройсман: А как вы считаете, Россия вот в эти промежуточные выборы в Калифорнии вмешивалась?

Губернатор: Я бы сейчас сказал так, что в современном мире у отдельных лиц и у целых стран есть очень серьезные возможности по организации кибератак различного профиля, и, разумеется, есть свидетельства того, что Россия могла быть в чем-то похожем замешана. Исходя из тех доказательств, которые я видел, я думаю, что влияние России все-таки минимально, а основное влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки оказывают именно внутренние игроки, такие как: средства массовой информации, различные влиятельные финансовые группировки, телеканалы (типа Fox News), поэтому думаю, что влияние России было минимально.

Якобы Гройсман: Это, наверное, несколько неожиданно слышать, потому что ваши новости... Даже демократическая пресса только и говорит, что Россия вмешивалась и чуть ли не Трамп — господин президент — это агент Путина и его лучший друг.

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Губернатор: Вопрос в том, что средства массовой информации служат интересам определенных группировок. Есть много обеспокоенных. Что бы они там сейчас ни писали, президент все-таки был избран президентом страны, поэтому вопрос в том, как сейчас организовать работу таким образом, чтобы Америка как государство продолжало существовать, функционировало эффективно.

Якобы Чалый: Господин губернатор, это посол Чалый. Президент Порошенко посетит Калифорнию.

Губернатор: Да. Калифорнию. Это очень хорошая идея. Я с нетерпением жду визита президента Порошенко, в рамках которого мы сможем продолжить наш диалог, начатый в Киеве.

Якобы Чалый: Кроме того, он хочет посетить Кремниевую долину, провести встречу в Apple и Facebook. Мы сейчас ведем переговоры по поводу встречи с Тимом Куком и Марком Цукербергом, но они не идут на контакт. Компания Apple предложила подарить Порошенко айфон, причем бюджетный, и провести небольшую экскурсию по зданию. Пока это все, что у нас есть.

Губернатор: С представителями высокотехнологичных компаний иногда очень трудно встретиться. Иногда даже для меня. Поэтому не расстраивайтесь.

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Якобы Чалый: Президент также хотел бы посетить Голливуд и встретиться с знаменитостями. Это было бы хорошо для поднятия его рейтинга в Украине. И, например, можно было заложить именную звезду с его именем на Аллее славы.

Губернатор: Мне об этом не известно. Я не... Аллея славы принадлежит организации, которая мне не подчиняется.

Якобы Чалый: Да. (Смеется) Я знаю.

Губернатор: Но мы можем проработать этот вопрос. Я сомневаюсь, что они на это пойдут. Аллея славы скорее предназначена для кинозвезд – только если ваш президент не хочет попробоваться на роль в кино.

Якобы Чалый: Наш президент тоже кинозвезда. Он снимался в украинских картинах “Мальдивские каникулы“ и “Петр Панамский“.

Губернатор: Вот это да! Я об этом не знал.

Якобы Чалый: Да, это так. Они вышли недавно.

Губернатор: Многое еще предстоит узнать.

Якобы Чалый: У нас сейчас, кстати, тоже почти “голодомор“. Во многих городах нет отопления и горячей воды. МВФ потребовало повысить тарифы в несколько раз для населения. Но наши граждане все равно не сдаются, а борются с агрессором – Россией. Как вам известно, это действительно важно.

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Губернатор: Очень важно. Кроме того, я думаю, что еще важно, чтобы Трамп и Путин встретились и открыто обсудили актуальные вопросы. У нас тысячи ядерных боеголовок. И могут быть допущены опасные ошибки, которые могут привести к ужасной ситуации для всех. Я не хочу принижать важность переговоров на высоком уровне. Ок. Насколько я понимаю, нам многое предстоит обсудить.

Якобы Гройсман: Господин губернатор, я понимаю, что вы совсем покидаете большую политику с января следующего года.

Губернатор: Это правда, но не переживайте: в той или иной степени я буду где-то рядом и еще долгие годы.

Якобы Гройсман: Я хотел вам сказать, что президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом.

Губернатор: Вау. Мы можем это обсудить. Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать об вашем предложении.

Якобы Гройсман: Я думаю, что управлять Калифорнией может даже Шварценеггер. А вот попробуйте управлять Винницей! Надеюсь, что у нашего предложения все-таки есть шанс.

Губернатор: Гораздо сложнее. Это еще одна тема, которую мы выносим на обсуждение когда Порошенко приедет.

Якобы Чалый: Господин губернатор, это посол Чалый, я могу задать вам последний вопрос?

Губернатор: Да.

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Якобы Чалый: Геи подвергаются дискриминации, к сожалению, и в Лос-Анджелесе. Наш почетный консул Сергей Алешин был выброшен из гей-клуба в Лос-Анджелесе. Мы не оглашали эту историю, чтобы не было скандала, но осадок остался.

Губернатор: Хорошо. Можно добавить этот пункт в перечень вопросов, которые будут вынесены на повестку в рамках визита. Судя по всему, визит у президента будет длительный.

Якобы Чалый: Да, мы весьма огорчены по этому поводу.

Губернатор: Хорошо. Я не понимаю, потому что впервые об этом слышу. Мне бы хотелось, чтобы эти вопросы проработали на уровне помощников. Когда они будут более детально проработаны, я смогу прокомментировать данную тему более предметно.

Якобы Чалый: Хорошо, хорошо. Спасибо, господин губернатор. Спасибо за беседу.

Губернатор: Спасибо вам! Это был очень интересный разговор, и я уверен, что вместе мы можем добиться успехов в решении многих вопросов.

Якобы Чалый: Совершенно верно. Будем ждать вас в Виннице, в Винницкой области. (Смеется)

Губернатор: Хорошо. Мы изучим все эти вопросы. Это был очень интересный и весьма провокационный разговор, который предстоит продолжить.

Как сообщалось в июле, российские пранкеры Алексей Столяров (известный как Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.