Половина французов поддерживает предложения Макрона - опрос

Часть опрошенных считает предложенные варианты урегулирования ситуации с протестами отвечающими требованиям демонстрантов, другая часть требует продолжать акции.

На инициативы Макрона потребуется не менее 10 миллиардов евро

Большинство французов (54%) поддерживают экономические меры президента Франции Эммануэля Макрона, объявленные в связи с кризисом в стране из-за протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает издание LCI со ссылкой на данные социологического опроса.

Опрошенные отмечают, что предложенные французским лидером варианты урегулирования ситуации с массовыми беспорядками полностью отвечают требованиям демонстрантов. Другая часть граждан настаивает на необходимости продолжать протесты.

Почти половина респондентов положительно оценили обращение Макрона к нации (36% - скорее положительно, 13% - положительно). Каждый пятый назвал его выступление совсем неубедительным, около трети остались не удовлетворены предложенными мерами. Отдельными пунктами в выступлении главы государства довольны от 60 до 78 процентов французов.

Отмечается, что в настоящий момент движение "желтых жилетов" поддерживают 66% граждан, в то время как 3% выступают против него. Процент сторонников правительства увеличился на четыре пункта по сравнению с данными от 6 декабря, пишет LCI.

Напомним, 10 декабря Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического положения в стране и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению положения населения.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата (в среднем до 1300 евро), власти отменят увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают менее двух тысяч евро в месяц. Также без уплаты налогов будет производиться оплата всех сверхурочных работ, а премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, не будут облагаться сборами.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против правительства, организованные движением "желтые жилеты".

Изначально демонстранты выступали против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований расширился до 25 пунктов.

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