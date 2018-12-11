ЕП предлагает ввести новые санкции против России

Европарламент готовит резолюцию по ситуации в Азовском море с призывом ввести ограничения против РФ.

В ЕС рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против России dpa

Европарламент считает инцидент в Керченском проливе попыткой России "лишить Украину суверенных прав в Азовском море" и призывает ввести новые санкции против РФ. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает RT со ссылкой на текст поправок к резолюции.

Согласно резолюции, Россия хочет превратить Азовское море во "внутреннее озеро" и сделать из него исключительную военную зону.

"Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что этот случай может представлять собой попытку лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в российское "внутреннее озеро", сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины", - говорится в документе.

В ЕП также призывают страны-члены Евросоюза ввести новые санкции в отношении России.

Кроме того, в документе в очередной раз отмечают необходимость "отказывать российским судам, идущим с Азовского моря, в доступе к портам ЕС".

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе предложил европейским партнерам несколько типов санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что 12-13 декабря в преддверии заседания Европейского Совета с визитом в Брюссель отправится президент Украины Петр Порошенко. В ходе поездки он намерен провести ряд встреч с топ-чиновниками ЕС и обсудить вопрос усиления санкций против России.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Ужесточение санкций также не поддерживает Германия.

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