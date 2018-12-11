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Турция начала строительство военной базы на Черном море

Комментариев: 1
Турция начала строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря в районе населенного пункта Сюрмене.
Турция строит военную базу в районе населенного пункта Сюрмене
Турция строит военную базу в районе населенного пункта Сюрмене
milliyet.com.tr

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает газета Milliyet.

Предполагается, что объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Власти Турции рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной части страны.

По данным издания, проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода Турецкий поток. Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта восточнее Трабзона началась еще в июле 2017 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе.

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Теги: Турция, Черное море, ВМС, база, побережье, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ехидный    11.12.2018, 12:33
Оценка:  +1
Ехидный
А вы как думали, Эрдоган будет спокойно смотреть, как у него под носом выпендривается ботоксный карлик?
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