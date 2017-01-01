В Британии определились с датой голосования парламента по Brexit

Рассмотрение сделки, за которую должны были голосовать сегодня, перенесли на конец января.

Соглашение о Brexitбудет рассмотрено в Палате общин британского парламента до 21 января 2019 года. Об этом во вторник, 11 декабря, заявил британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй, сообщает Интерфакс.

Такое заявление было сделано на следующий день после того, как Мэй решила перенести планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Решение отложить голосование она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Во вторник Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Тем временем, накануне глава Европейского совета Дональд Туск, несмотря на отмену голосования в Британии, решил созвать Европейский совет для обсуждения Brexit.

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