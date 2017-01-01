Журнал Time назвал человеком года убитого Хашогги

Убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги стал человеком года по версии американского журнала Time.

Впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых скриншот из видео

Американский журнал Time во вторник, 11 декабря, объявил человеком года убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Номинация объявлена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу телеканала NBC.

По словам главного редактора издания Эдварда Фелсенталя, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала он отметил, что смерть Хашогги заставила мир "пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на то, что происходит в Йемене".

Как уточнил Фелсенталь, в номере журнала, посвященном персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была осуществлена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав С Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

JUST IN: Time magazine chooses Khashoggi and other journalists as 2018 ‘Person of the Year’ https://t.co/OMDsyh5R27 — NBC News (@NBCNews) 11 грудня 2018 р.

Напомним, обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве арестовали 21 человека в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пяти из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

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