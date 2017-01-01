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Неизвестный пытался проникнуть в парламент Британии

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После выкрика "мы идем за вами, политики!" охрана повалила мужчину на землю и направили на него оружие.
Полицейские задержали у британского парламента неизвестного
Полицейские задержали у британского парламента неизвестного
South West News Servise

В Лондоне неизвестный во вторник, 11 декабря, пытался проникнуть в британский парламент, однако был задержан полицией. Об этом сообщает The Sun.

Мужчине удалось пройти сквозь охрануи проникнуть в Вестминстерские ворота. После крика "Мы идем за вами, политики!", полицейские повалили мужчину на землю.

Отмечается, что инцидент случился неподалеку от места, где в марте 2017 произошел теракт, в результате которого несколько человек погибли и более десяти были ранены. В частности, на месте задержания в прошлом году был зарезан Кит Палмер.

 

Ранее стало известно, когда парламент Британии будет рассматривать соглашение по Brexit.

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Теги: Британия, Лондон, фото, парламент, Великобритания, задержание
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Источник: korrespondent.net

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