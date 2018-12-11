В России упала боевая ракета – СМИ
В Астраханской области РФ на военном полигоне Капустин Яр произошла нештатная ситуация при запусках ракет. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"На полигоне Капустин Яр 9 декабря проводились ракетные пуски. Несколько ракет были запущены удачно. С одной из них, предварительно, возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели", – сказал собеседник.
По его словам, никаких повреждений на земле в результате неудачного пуска нет. Никто не пострадал.
При этом источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер.
Тем временем на сервисе YouTube во вторник, 11 декабря, появилось видео падения ракеты. Авторы ролика утверждают, что это падение ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на полигоне Капустин Яр.
На видео слышно, как один из мужчин говорит, что ракета "в сторону Ахтубинска пошла". Его собеседник отвечает, что "она обратно падает", а позже добавляет, что вдобавок и "кассета горит".
После падения ракеты произошел мощный взрыв и на земле начался настоящий "фейеверк". На место падения выдвинулась колонна автомобилей.
Внимание, видео содержит нецензурную лексику!
Ранее американские СМИ сообщили о неудачных запусках четырех российских ракет с ядерной установкой.
На вопрос о правдивости сообщений о провале испытаний новейших ядерных ракет пресс-секретарь Владимира Путина ограничился заявлением, что следует слушать только президента РФ.
Вскоре после этого СМИ сообщили, что Россия поднимет со дна Баренцева моря упавшую ракету.
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