Лицеисты требуют отмены реформы в системе высшей школы и выражают солидарность с с движением "желтых жилетов".

Во Франции проходят массовые протесты учащихся старших классов. В "черный вторник", 11 декабря, около 170 лицеев были заблокированы или функционировали в ограниченном режиме, сообщает Укринформ.

Основные требования протестующих касаются отмены инициированной правительством реформы в системе высшей школы. Речь идет об изменениях в порядке сдачи выпускного экзамена, повышение требований поступления в университеты, нововведений в системе индивидуального избрания предметов.

Также многие лицеисты во время своих акций выражают солидарность с движением "желтых жилетов".

Учитывая возможность провокаций и эскалации насилия в "черный вторник" министерство внутренних дел Франции распространило в социальных сетях памятки о правилах поведения и мерах безопасности в местах проведения массовых демонстраций. Одна из таких инструкций включает разъяснение целей применения и правил обращения с гранатами со слезоточивым газом.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции школьники устроили массовые протесты

Напомним, накануне Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet