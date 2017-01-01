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Во Франции школьники устроили массовые протесты

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Лицеисты требуют отмены реформы в системе высшей школы и выражают солидарность с с движением "желтых жилетов".
Массовые протесты лицеистов прошли в Париже
Массовые протесты лицеистов прошли в Париже

Во Франции проходят массовые протесты учащихся старших классов. В "черный вторник", 11 декабря, около 170 лицеев были заблокированы или функционировали в ограниченном режиме, сообщает Укринформ.

Основные требования протестующих касаются отмены инициированной правительством реформы в системе высшей школы. Речь идет об изменениях в порядке сдачи выпускного экзамена, повышение требований поступления в университеты, нововведений в системе индивидуального избрания предметов.

Также многие лицеисты во время своих акций выражают солидарность с движением "желтых жилетов".

Учитывая возможность провокаций и эскалации насилия в "черный вторник" министерство внутренних дел Франции распространило в социальных сетях памятки о правилах поведения и мерах безопасности в местах проведения массовых демонстраций. Одна из таких инструкций включает разъяснение целей применения и правил обращения с гранатами со слезоточивым газом.

 

 

Напомним, накануне Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

 

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Теги: Франция, протесты, фото, школьники, лицей, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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