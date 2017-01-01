В Египте ограничили продажу желтых жилетов

Дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателя.

Власти Египта ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 11 декабря.

Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателя, и ограничить коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.

Ослушавшимся грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.

Шесть ритейлеров в центре Каира заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре остальных заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.

"Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции", - сказал один из ритейлеров.

"Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию", - сказал другой продавец.

Оба говорили на условиях анонимности, опасаясь репрессий, отмечает издание.

Напомним, накануне президент Эммануэль Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение.

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