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Во Франции готовят вотум недоверия правительству

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Три партии, которые готовят резолюцию о недоверии, совместно имеют ровно столько мандатов, сколько нужно, чтобы провести это решение через парламент.
Три левые партии Франции готовят вотум недоверия правительству
Три левые партии Франции готовят вотум недоверия правительству
lefigaro.fr

Во Франции три левые партии намерены вынести на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству Эдуара Филиппа. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

В числе инициаторов проекта резолюции - французская Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия Франция непокоренная.

Отмечается, что для вынесения на голосование вотума недоверия правительству требуется одобрение 58 депутатов. У социалистов сейчас 29 мандатов, у Франции непокоренной - 17, у коммунистов – 12, что вместе составляет 58.

Причиной инициативы назван кризис, вызванный протестами "желтых жилетов". По мнению левых политиков, президент "не ответил на гнев французов".

Напомним, Эммануэль Макрон в понедельник вечером в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране и объявил чрезвычайное положение.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без вычета налогов.

Также французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

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Теги: Франция, левые, правительство, парламент, партии, недоверие, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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