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В массовых протестах во Франции погибли уже пять человек

Комментариев: 7
Серьезные ранение получили 46 протестующих. Также жертвами насилия стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.
Протесты во Франции
Протесты во Франции

Пять человек погибли, 1407 были ранены в ходе массовых акций протестов так называемых желтых жилетов во Франции. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, по состоянию на сегодня манифестации "желтых жилетов" привели к гибели пятерых человек, 1407 человек ранены, из которых 46 - тяжело.

Также жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.

Как известно, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в прошлую субботу в Париже

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Теги: Франция, протесты, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Игорь    11.12.2018, 22:25
Оценка:  -6
Игорь
Не х... было выбирать его президентом, сами выбрали не доверяя Олланду.. Марин Ле Пен сразу надо было ставить
diver117    11.12.2018, 22:29
Оценка:  +4
diver117
Зачем ставить шестерку, партию которых в Советском Союзе еще называли неофашистами с папойчкой Ле Пен во главе?
Надо было сразу Путина ставить.
navigator2    11.12.2018, 22:50
Оценка:  +1
navigator2
та не краще "нашу" Вітренко доречі вона ще жива хто знає?
Игорь    11.12.2018, 22:24
Оценка:  -6
Игорь
Не х... было выбирать его президентом, сами выбрали не доверяю Олланду.. Марин Ле Пен сразу надо было ставить
nvk1945    11.12.2018, 21:36
Оценка:  -4
nvk1945
Макарон соси вазон)))
Скинут лоха, так тебе и надо.
Rangol    11.12.2018, 22:09
Оценка:  -5
Rangol
Ещё не , но скоро Макрон будет хуже Петрухи
shurag    11.12.2018, 22:30
Оценка:  +1
shurag
хуже х*йла нет никого
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