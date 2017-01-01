Расследованием стрельбы в Страсбурге, жертвами которой стали два человека, занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.



Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт, сообщают местные СМИ.



Расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры в Париже.



Личность злоумышленника уже установлена, этот человек известен полиции за нарушения закона. Стрелявший также числится в реестре лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции.







Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Страсбурге признана терактом – СМИ

Полицейские вступили с преступником в перестрелку в одном из кварталов Страсбурга, стрелок ранен.

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