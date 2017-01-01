Стрельба в Страсбурге признана терактом – СМИ
Расследованием стрельбы в Страсбурге, жертвами которой стали два человека, занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.
Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт, сообщают местные СМИ.
Расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры в Париже.
Личность злоумышленника уже установлена, этот человек известен полиции за нарушения закона. Стрелявший также числится в реестре лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции.
Полицейские вступили с преступником в перестрелку в одном из кварталов Страсбурга, стрелок ранен.
Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Страсбурге признана терактом – СМИ
Как сообщалось, вечером 11 декабря неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга. В результате атаки погибли два человека, еще 11 пострадали. Двое раненых находятся в критическом состоянии.
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