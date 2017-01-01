Возросло число жертв теракта в Страсбурге
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек. Задержать стрелка пока не удалось.
Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга достигло четырех, передает BFM.
В стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили полицейские, которые собирались арестовать его в связи с подозрением в причастности к убийству, однако молодого человека не было на месте.
Стрелок пока не задержан. Преступник получил ранение в ходе перестрелки с полицией в одном из кварталов Страсбурга.
Стрелок пока не задержан. Преступник получил ранение в ходе перестрелки с полицией в одном из кварталов Страсбурга.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный открыл огонь. Сообщалось о двух жертвах и 11 пострадавших. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.
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