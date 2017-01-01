Возросло число жертв теракта в Страсбурге

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек. Задержать стрелка пока не удалось.



Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга достигло четырех, передает

Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга достигло четырех, передает BFM

В стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили полицейские, которые собирались арестовать его в связи с подозрением в причастности к убийству, однако молодого человека не было на месте.



Стрелок пока не задержан. Преступник получил ранение в ходе перестрелки с полицией в одном из кварталов Страсбурга.



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