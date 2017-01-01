Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города

ЧП произошло на шоколадной фабрике в немецком городе Верль. На улицу вылились тонна сырья.



В немецком городе Верль из-за аварии на кондитерском предприятии на улицу вылилась тонна сырья. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции 10 декабря.



На проезжей части оказалось около тонны шоколадной массы, которая образовала плитку размером около 10 квадратных метров.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet