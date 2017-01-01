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Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города

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ЧП произошло на шоколадной фабрике в немецком городе Верль. На улицу вылились тонна сырья.
Тонна шоколада вытекла на улицу
Тонна шоколада вытекла на улицу
soester-anzeiger.de

В немецком городе Верль из-за аварии на кондитерском предприятии на улицу вылилась тонна сырья. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции 10 декабря.
 
На проезжей части оказалось около тонны шоколадной массы, которая образовала плитку размером около 10 квадратных метров.
 
На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные. Спасателям в течение нескольких часов удалось убрать улицу.

В Германии грабители украли 44 тонны шоколада

Напомним, ранее в Польше на дорогу при перевозке вытекло 24 тонны жидкого шоколада.

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Теги: Германия, шоколад, улица, кондитерская фабрика
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Источник: korrespondent.net

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