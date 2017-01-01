Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года

Самым высокооплачиваемым писателем признан американец Джеймс Паттерсон с доходом 86 миллионов долларов.



Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 миллиона книг, заработав при этом 283 миллиона долларов.



Первое место в списке занял американский писатель Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы И пришел паук и Целуя девушек. Ему удалось заработать 86 миллионов долларов.



На втором месте оказалась автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом 54 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает "король ужасов" Стивен Кинг с 21 миллионом долларов.



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