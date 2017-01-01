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Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года

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Самым высокооплачиваемым писателем признан американец Джеймс Паттерсон с доходом 86 миллионов долларов.
Американский писатель Джеймс Паттерсон
Американский писатель Джеймс Паттерсон
thecreativemind.net

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 миллиона книг, заработав при этом 283 миллиона долларов.
 
Первое место в списке занял американский писатель Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы И пришел паук и Целуя девушек. Ему удалось заработать 86 миллионов долларов. 
 
На втором месте оказалась автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом 54 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает "король ужасов" Стивен Кинг с 21 миллионом долларов.
 
В рейтинг самых высокооплачиваемых писателей также попали Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг выпустил новый роман, а Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию.

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Теги: рейтинг, Forbes, писатель, современные писатели
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Источник: korrespondent.net

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