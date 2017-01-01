Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси – СМИ

Комментариев: 0
После стрельбы на рождественском рынке преступник скрылся с места происшествия на захваченном такси.
Мужчина устроил стрельбу в Страсбурге
Мужчина устроил стрельбу в Страсбурге


Устроивший стрельбу в центре Страсбурга преступник скрылся с места происшествия на захваченном такси, сообщает французский телеканал BFM.

Отмечается, что с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси. Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен.

Утроивший стрельбу был ранен одним из силовиков в ходе операции по задержанию.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Франция, стрельба, Страсбург
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь