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Уточнено число жертв теракта в Страсбурге

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В результате стрельбы в центре Страсбурга трое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями.
Теракт произошел в Страсбурге
Теракт произошел в Страсбурге

Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передают местные СМИ.
 
"С 19:50 мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек", – заявил Кастанер на пресс-конференции в Страсбурге. По его словам, пострадали еще 12 человек.
 
Инцидент квалифицирован как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.
 
Личность злоумышленника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия на такси, поиски преступника продолжаются. В поисках мужчины задействованы около 350 силовиков.

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Теги: теракт, Франция, стрельба, жертвы, Страсбург
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Источник: korrespondent.net

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