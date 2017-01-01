Люди восстанут, если мне объявят импичмент – Трамп

Трамп заявил, что трудно отстранить от должности президенты, "который восстанавливает самую великую экономику страны".

Трамп ответил на вопрос об импичменте



Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту, сообщает Reuters в среду, 12 декабря.

По мнению американского лидера, трудно отстранить от должности политика, который "не сделал ничего неправильного и более того – восстанавливает самую великую экономику страны".

"Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп боится объявления ему импичмента после того, как демократы начнут контролировать Конгресс. Ранее президент США обсудил возможность импичмента с юристами.

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