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Конгресс США выступил против Северного потока-2

Комментариев: 2
Принятая резолюция содержит призыв к европейским странам отказаться от строительства газопровода.
В Конгрессе США приняли резолюцию против Северного потока-2
В Конгрессе США приняли резолюцию против Северного потока-2
facebook.com/ukr.embassy.usa

Нижняя палата Конгресса США во вторник 11 декабря, приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

Так, в резолюции идет речь о том, что Северный поток-2 является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

Конгрессмены также призывают Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.

Ранее сообщалось, что американский Конгресс рассматривает десяток законопроектов, направленных против энергетического сектора России

Напомним, в США планировали принять новый пакет санкций против России до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, но не успели. Речь шла о новых санкциях, которые в том числе предусматривают ограничения против российского госдолга и энергетических проектов.

 

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Теги: Россия-США, США, конгресс, Северный поток, резолюция Конгресса США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Москвошвея    12.12.2018, 09:46
Оценка:  -1
Москвошвея
Дык в Европе все куплены,о чём с ними разговаривать.
chytan    12.12.2018, 09:29
Оценка:  -2
chytan
Дуже добре !!!
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