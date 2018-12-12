Конгресс США выступил против Северного потока-2

Принятая резолюция содержит призыв к европейским странам отказаться от строительства газопровода.

Нижняя палата Конгресса США во вторник 11 декабря, приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

Так, в резолюции идет речь о том, что Северный поток-2 является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

Конгрессмены также призывают Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.

Ранее сообщалось, что американский Конгресс рассматривает десяток законопроектов, направленных против энергетического сектора России.

Напомним, в США планировали принять новый пакет санкций против России до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, но не успели. Речь шла о новых санкциях, которые в том числе предусматривают ограничения против российского госдолга и энергетических проектов.

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