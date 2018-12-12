Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России испытывают новые истребители

Комментариев: 2
МиГ-35 и МиГ-35УБ чаще всего используют в зонах военных конфликтов.
В России испытывают новые истребители
© function.mil.ru
Фото 1/5
  • Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
  • Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
  • Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
  • Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
  • Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
В России испытывают новые истребители
Экипажи Гослетно-испытательного центра МО РФ приступили к полётам на МиГ-35
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Экипажи российского испытательного центра Минобороны начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ. 

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Истребители испытывают в условиях, максимально приближенные к боевым.

Читай также: Гонке вооружений быть. Ультиматум США России

Отмечается, что особое внимание разработчики уделили оценке функционирования систем наведения и управления оружием. Российские специалисты испытывают способность истребителей выявить воздушные, наземные и надводные цели во всех режимах.

Стоит отметить, авиационный комплекс МиГ-35 создан для работы в зоне военных конфликтов и способен поражать как воздушные, надводные так и наземные цели. Он оснащен новейшим бортовым комплексом, включающим в себя средства радиоэлектронной разведки, радиоактивного действия, оптико-электронные системы обнаружения нападения ракет и лазерного излучения, а также автоматы с выбросом ложных целей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Как сообщалось 1 декабря, около 1400 ракетных и артсистем Россия разместила на Донбассе и в Крыму.

Поделись:
Теги: армия, вооружение, Россия. самолеты, истребители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Goga19041984    12.12.2018, 10:52
Оценка:  +1
Goga19041984
Впечатляющий самолет, американцы отстали в самолетостроении
Letohradek    12.12.2018, 10:55
Оценка:  -2
Letohradek
О дааааа, конечно же отстали, и не только в самолетостроении, во всех сферах рф, впереди планеты всей ))) Одни русские планшеты чего стоят ... а весят?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь