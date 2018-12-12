В России испытывают новые истребители

МиГ-35 и МиГ-35УБ чаще всего используют в зонах военных конфликтов.

Экипажи российского испытательного центра Минобороны начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Истребители испытывают в условиях, максимально приближенные к боевым.

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Отмечается, что особое внимание разработчики уделили оценке функционирования систем наведения и управления оружием. Российские специалисты испытывают способность истребителей выявить воздушные, наземные и надводные цели во всех режимах.

Стоит отметить, авиационный комплекс МиГ-35 создан для работы в зоне военных конфликтов и способен поражать как воздушные, надводные так и наземные цели. Он оснащен новейшим бортовым комплексом, включающим в себя средства радиоэлектронной разведки, радиоактивного действия, оптико-электронные системы обнаружения нападения ракет и лазерного излучения, а также автоматы с выбросом ложных целей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Как сообщалось 1 декабря, около 1400 ракетных и артсистем Россия разместила на Донбассе и в Крыму.