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В Google объяснили, почему при запросе "идиот" поиск выдает фото Трампа

Комментариев: 1
Гендиректор компании заявил, что сотрудники не управляют результатами поиска вручную. Он проходит автоматически по определенному алгоритму.

Конгрессмен-демократ Зои Лофгрен во вторник, 11 декабря, в ходе слушаний в Конгрессе США попросила гендиректора компании Google Сундара Пичаи объяснить, почему при вводе запроса Idiot (идиот) поисковик выдает фотографии американского президента Дональда Трампа.

Соответствующее видео было выложено в YouTube.

"Если ввести в поиск слово "идиот", он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?" - спросила Лофгрен.

В ответ Пичаи пояснил, что каждый раз, когда пользователи вводят слово в поиск, он сканирует миллионы страниц результатов, которые автоматически ранжируются по двум сотням параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.

В то же время гендиректор уточнил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную.

Ранее Google назвал поисковые топ-запросы украинцев в 2018 году

Также в Google заявили об утечке данных 52 млн пользователей из-за ошибки.

 

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Теги: Google, видео, поиск, Трамп, Дональд Трамп, идиотизм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
weightless    12.12.2018, 10:52
Оценка:  0
weightless
А если ввести слово "Чмо",
то первым Гугл покажет....
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