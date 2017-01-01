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В самолете болгарского министра во время полета лопнуло окно

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Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку на полпути в Брюссель. Чиновнику отправили резервный борт.
В кабине пилотов треснуло стекло
В кабине пилотов треснуло стекло
bnr.bg

Борт с вице-премьером и министром обороны Болгарии Красимиром Каракачановым совершил экстренную посадку в Вене. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Radio Bulgaria.

Отмечается, что незапланированное приземление произошло из-за треснувшего стекла в кабине пилотов во время полета из Софии в Брюссель. В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Каракачанов отметил, что самолет приземлили профессионально, паники на борту не было.

В свою очередь авиакомпания Bulgaria Air отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию до места назначения.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа.

Напомним, самолет Меркель сломался во время полета на саммит G20.

 

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Теги: авиация, самолет, Болгария, поломка
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Источник: korrespondent.net

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