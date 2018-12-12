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Россия показала "самого современного робота", оказавшегося переодетым человеком

Комментариев: 16
Российский "прорыв" в технологиях продемонстировали на форуме ПроеКТОриЯ (Будущие интеллектуальные лидеры России).
После того, как ролик "роботом" высмеяли в соцсетях, Россия 24 удалила его со своего YouTube-канала
После того, как ролик "роботом" высмеяли в соцсетях, Россия 24 удалила его со своего YouTube-канала
Россия 24 / YouTube

В городе Ярославле (РФ) 11 декабря открылся ежегодный всероссийский форум ПроеКТОриЯ (ранее он назывался Будущие интеллектуальные лидеры России), который проводится по распоряжению президента Владимира Путина. В день открытия на форуме показали “самого современного робота“ Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. 

Борису посвятили свои сюжеты телеканал Россия 24 и Вести.Ярославль, передает LB.ua.

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“Однако, в ролике было заметно, что из-под костюма “робота“ видна шея человека. На это обратили внимание читатели TJournal“, - говорится в сообщении.

Пользователи начали активно обсуждать казус в соцсетях и задвать вопросы:

- Почему у робота не видно ни одного датчика? Даже у пресловутого робота Фёдора явно видны датчики на месте головы. Тут же в голове только мигающие светодиоды;

- Как российские учёные так быстро получили готового робота, без публикации каких-либо промежуточных результатов? Знаменитый Boston Dynamics прошёл довольно большой путь - от четырёхлапого робота, питающегося от подведённого кабеля, до прямоходящего автономного робота на аккумуляторах;

- Почему интернету про робота Бориса (а именно так в сюжета называют этого робота) ничего неизвестно, ведь, судя по заявленным характеристикам, это один из самых продвинутых роботов в мире, и точно самый передовой робот в России;

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-  Зачем робот совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца? Больше похоже на неуклюжие движения человека, скованные неудобным костюмом, чем на запрограммированные движения настоящего робота;

- Почему робот выглядит так, как будто внутрь него идеально влезет человек? В реальных роботах наоборот - прикреплены на небольших шарнирах руки и ноги, узкая талия и прочее;

- Зачем врать, выдавая за голос робота заранее заготовленную запись? Ведь ко рту (или где у него динамики), не подносили микрофон, но голос Бориса всё равно звучал из акустической системы зала;

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Стоит отметить, что после того как ролик высмеяли в соцсетях телеканал Россия 24 удалил со своего YouTube-канала сюжет программы Вести Ярославль с “роботом“ Борисом. Однако, пользователи продолжают публиковать скриншоты и сохраненное видео.

Как сообщалось, в октябре в Украину приехал всемирно известный робот София - самый умный человекоподобный механизм в мире. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообщался с киборгом в контексте рекламной компании “электронного правительства“, которое пытаются создать в Украине.

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Теги: робот, Россия, технологии
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Комментариев (16)
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bimba09    12.12.2018, 12:35
Оценка:  +3
bimba09
Что обосрались? Ну ничего, не впервой...
Зорян_и_Шкиряк    12.12.2018, 12:33
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Ну, мощные лазеры из канализационных труб уже видели! А это был просто киборг - новая российская разработка!
Next-Step    12.12.2018, 12:16
Оценка:  +6
Next-Step
Зовсім прикончені кацапи і не тим, що зробили костюм і вдягли в нього людину, а тим що в це фуфло самі ж вірять. Як завжди, брешуть і в свою ж брехню і вірять.
dimasvetik    12.12.2018, 12:11
Оценка:  +3
dimasvetik
так этот костюм участвовал в передачи Дизельшоу ))))))))
fulminate    12.12.2018, 12:04
Оценка:  +4
fulminate
Все это "умное" оружие, которым россия весь мир пугает, тоже по такому принципу работает?
Woodbrother    12.12.2018, 11:53
Оценка:  +8
Woodbrother
Россия - страна озлобленных дураков.
lusyika    12.12.2018, 11:51
Оценка:  +11
lusyika
Боже, які ж вони пришелепкуваті!!! Невже думають, що у всьому світі такі ж???
Перегар    12.12.2018, 11:48
Оценка:  +8
Перегар
Это человек в костюме. Розвод на лохов
Kostos    12.12.2018, 11:48
Оценка:  +10
Kostos
ЯплакалЪ
foster12    12.12.2018, 11:44
Оценка:  +13
foster12
Это нормально для рашки. Главное что бы мокшанский пипл хавал величие ....
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