Россия показала "самого современного робота", оказавшегося переодетым человеком

Российский "прорыв" в технологиях продемонстировали на форуме ПроеКТОриЯ (Будущие интеллектуальные лидеры России).

После того, как ролик "роботом" высмеяли в соцсетях, Россия 24 удалила его со своего YouTube-канала Россия 24 / YouTube

В городе Ярославле (РФ) 11 декабря открылся ежегодный всероссийский форум ПроеКТОриЯ (ранее он назывался Будущие интеллектуальные лидеры России), который проводится по распоряжению президента Владимира Путина. В день открытия на форуме показали “самого современного робота“ Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать.

Борису посвятили свои сюжеты телеканал Россия 24 и Вести.Ярославль, передает LB.ua.

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“Однако, в ролике было заметно, что из-под костюма “робота“ видна шея человека. На это обратили внимание читатели TJournal“, - говорится в сообщении.

Пользователи начали активно обсуждать казус в соцсетях и задвать вопросы:

- Почему у робота не видно ни одного датчика? Даже у пресловутого робота Фёдора явно видны датчики на месте головы. Тут же в голове только мигающие светодиоды;

- Как российские учёные так быстро получили готового робота, без публикации каких-либо промежуточных результатов? Знаменитый Boston Dynamics прошёл довольно большой путь - от четырёхлапого робота, питающегося от подведённого кабеля, до прямоходящего автономного робота на аккумуляторах;

- Почему интернету про робота Бориса (а именно так в сюжета называют этого робота) ничего неизвестно, ведь, судя по заявленным характеристикам, это один из самых продвинутых роботов в мире, и точно самый передовой робот в России;

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- Зачем робот совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца? Больше похоже на неуклюжие движения человека, скованные неудобным костюмом, чем на запрограммированные движения настоящего робота;

- Почему робот выглядит так, как будто внутрь него идеально влезет человек? В реальных роботах наоборот - прикреплены на небольших шарнирах руки и ноги, узкая талия и прочее;

- Зачем врать, выдавая за голос робота заранее заготовленную запись? Ведь ко рту (или где у него динамики), не подносили микрофон, но голос Бориса всё равно звучал из акустической системы зала;

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Стоит отметить, что после того как ролик высмеяли в соцсетях телеканал Россия 24 удалил со своего YouTube-канала сюжет программы Вести Ярославль с “роботом“ Борисом. Однако, пользователи продолжают публиковать скриншоты и сохраненное видео.

На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.



Вот это прорыв. Вот это я понимаю.. pic.twitter.com/mIo07Wvmjp — Советский! (@Soviet_flag) 12 декабря 2018 г.

Как сообщалось, в октябре в Украину приехал всемирно известный робот София - самый умный человекоподобный механизм в мире. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообщался с киборгом в контексте рекламной компании “электронного правительства“, которое пытаются создать в Украине.