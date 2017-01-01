Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС намерен финансово поддержать регионы Приазовья

Комментариев: 0
Брюссель планирует оказать финансовую поддержку прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины.
Федерика Могерини рассказала о готовящейся новой поддержке Украины
Федерика Могерини рассказала о готовящейся новой поддержке Украины
dw.com

Европейский Союз изучает возможности предоставления финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"То, что для нас играет наибольшую роль - это та поддержка, которую мы можем предоставить, в частности, по линии Европейского инвестиционного банка", - подчеркнула руководительница европейской дипломатии на заседании Европарламента 11 декабря, не вдаваясь в подробности.

Могерини также отметила, что перед украинской властью стоит еще ряд серьезных проблем: установление некоррумпированной судебной системы, преодоление злоупотреблений в банковском секторе и предотвращение "атак против гражданского общества".

Ранее Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Также сообщалось, что Евросоюз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, Азовское море, помощь, Могерини, Финансовая помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь