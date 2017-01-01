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Под Варшавой аграрии в желтых жилетах заблокировали трассу

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Протестующие требуют прибытие премьер-министра. Среди требований митингующих фермеров - компенсация за утилизированных свиней, зараженных африканской чумой.
В Польше фермеры перекрыли трассу
В Польше фермеры перекрыли трассу
RMF FM

Польские аграрии утром в среду, 12 декабря, устроили под Варшавой несанкционированный протест, заблокировав одну из важнейших дорог в стране, сообщает RMF24.

Фермеры требуют решения своих проблем, связанных с угрозой африканской чумы свиней, а также других вопросов.

Автостраду заблокировали несколько автомобилей, установленных поперек трассы. Среди них стоят протестующие в желтых жилетах.

"Мы требуем, чтобы к нам приехал премьер Моравецкий. Мы передадим ему наши требования и ожидаем их выполнения", - сообщил один из участников протеста.

В результате неожиданной акции на дороге образовались пробки в несколько километров. Полиция пытается организовать объезд.

Ранее сообщалось, что в массовых протестах "желтых жилетов" во Франции погибли пять человек.

А в Египте ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака.

 

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Теги: Польша, протесты, фермеры, блокирование, трасса
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Источник: korrespondent.net

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