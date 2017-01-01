В Кремле отреагировали на заявление Конгресса США по Северному потоку-2

Резолюцию Конгресса США о строительстве Северного потока-2 в Кремле восприняли как попытку помешать реализации проекта.

В Кремле считают, что резолюция Конгресса США о строительстве Северного потока-2 - это попытка помешать реализации проекта. Об этом в среду, 12 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

По его словам, в документе нет каких-то новых элементов, подобное озвучивалось и ранее как президентом США, так и Госдепом.

При этом в Кремле не считают эту линию "правильной и приемлемой для себя".

"Ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, в интересах не только поставщика газа - России, но и потребителей - в первую очередь Германии как страны Евросоюза", - пояснил Песков.

Ранее Палата представителей США выступила за санкции против Северного потока-2 и призвала ЕС отказаться от этого проекта.

Также сообщалось, что американский Конгресс рассматривает десяток законопроектов, направленных против энергетического сектора России.

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