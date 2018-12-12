Телеканал выдал за робота танцора в костюме - СМИ

Канал Россия 24 показал в сюжете "современного работа" Бориса, которым оказался одетый в костюм мужчина.

Телеканал Россия 24 показал сюжет о форуме проектор, который проводится в Ярославле, показав в сюжете "современного работа" Бориса, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal, сообщает в среду, 12 декабря, Lenta.ru.

Отмечено, что в день открытия форума на сцене выступил робот Борис, рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек Skibidi группы Little Big. В сюжете упоминается, что посетители форума могут посмотреть на "современных роботов", после чего показано выступление работа Бориса.

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Однако позже репортаж удалили с YouTube и загрузили новую версию репортажа под названием "современный робот Борис с русским человеком внутри". При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот.

К тому же, автор материала на TJournal нашел магазин, в котором, вероятно, и был куплен костюм. Так, в описании костюма Робот Алеша указывается, что он создает "почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот" и "визуально кажется, что наш робот, подобно работу Asimo, ходит слегка присев". Сделан костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.

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