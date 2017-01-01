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В Мексике в церкви произошел взрыв, есть жертвы

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Восемь человек погибли и около 50 были ранены из-за взрыва фейерверков во время процессии.
При взрыве погибли восемь человек
При взрыве погибли восемь человек
AFP

Во время религиозной процессии в церкви мексиканского города Текискиапан произошел масштабный взрыв фейерверков, в результате которого погибли восемь человек и ранены около 50. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает AFP со ссылкой на местные органы.

Отмечается, что среди погибших – двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

"В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви во вторник погибли восемь человек и около 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

По словам спасателя Габриэль Бастаррачеа, прихожане принесли фейерверками для фестиваля, однако "что-то пошло не так, и они взорвались".

Отмечается, что это не первый смертельный инцидент с фейерверками в стране. Так, в декабря 2016 года во время празднования Рождества взорвалась фейерверочная ракета, унеся жизни 42 человек. А уже в июле в этом году погибли по меньшей мере 24 человека во время серии взрывов с фейерверками в центральном мексиканском городе Тультепек.

Напомним, накануне в Бразилии мужчина во времмя Мессы ворвался в собор и начал стрельбу. Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам. 

А в мае в Индонезии взорвали три католические церкви, погибли по меньшей мере пять человек.

 

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Теги: церковь, смерть, Мексика, взрыв, жертвы, фейерверк
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Источник: korrespondent.net

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