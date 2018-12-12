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Стрельба в Страсбурге: задержаны братья подозреваемого

Комментариев: 1
Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку и, возможно, уже покинул Францию.
Жертвами теракта стали два человека, еще 14 человек получили ранения
Жертвами теракта стали два человека, еще 14 человек получили ранения

Двое братьев подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге задержаны. Об этом сообщает портал французской газеты Le Figaro в среду, 12 декабря.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек в связи с этими трагическими событиями.

По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему, возможно, удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Жертвами стрельбы в Страсбурге, по последним данным, стали два человека, еще 14 человек получили ранения.

"По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, из них 2 человека погибли, девять получили тяжелые ранения, пять - легкие", - сообщает префектура.

 

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Теги: теракт, смерть, Франция, жертвы, Страсбург, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Master_Yoda    12.12.2018, 16:01
Оценка:  0
Master_Yoda
Восточный Блок оказался далеко не так прост. Все эти политики и активисты, ввозящие беШенцев и разрушающие успешный и благополучный капиталистический Запад взращены пропагандой и деньгами СССР и ГДР. Если даже Меркель стукачом Штази была, то о чём разговор. Раненная змея всё равно ужалила
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