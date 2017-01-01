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Берлин поддержал продление санкций против России

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На саммите Совета Европы Меркель выступит с заявлением о минских соглашениях и ситуации вокруг Керченского пролива.
Меркель выступает за продление антироссийских санкций
Меркель выступает за продление антироссийских санкций

Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза, который состоится на этой неделе. Об этом в среду, 12 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", - сказала она.

Меркель выразила "обеспокоенность в связи с действиями России". "Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море", - заявила канцлер.

Также Меркель заявила, что Россия отказалась от размещения миссии ОБСЕ в Керченском проливе и Азовском море. 

"Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", - заявила канцлер.

Она сказала, что слышала от российской стороны заверения о том, что "нормальное судоходство в Азовском море возможно". "За словами должны последовать поступки", - отметила канцлер.

Отметим, Европейский совет соберется на встречу 13-14 декабря и заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

Ранее стало известно, что 12-13 декабря в преддверии заседания Европейского Совета с визитом в Брюссель отправится президент Украины Петр Порошенко. В ходе поездки он намерен провести ряд встреч с топ-чиновниками ЕС и обсудить вопрос усиления санкций против России.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Ужесточение санкций также не поддерживает Германия.

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Германия, Керченский пролив, Меркель, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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