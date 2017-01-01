Берлин поддержал продление санкций против России

На саммите Совета Европы Меркель выступит с заявлением о минских соглашениях и ситуации вокруг Керченского пролива.

Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза, который состоится на этой неделе. Об этом в среду, 12 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", - сказала она.

Меркель выразила "обеспокоенность в связи с действиями России". "Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море", - заявила канцлер.

Также Меркель заявила, что Россия отказалась от размещения миссии ОБСЕ в Керченском проливе и Азовском море.

"Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", - заявила канцлер.

Она сказала, что слышала от российской стороны заверения о том, что "нормальное судоходство в Азовском море возможно". "За словами должны последовать поступки", - отметила канцлер.

Отметим, Европейский совет соберется на встречу 13-14 декабря и заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

Ранее стало известно, что 12-13 декабря в преддверии заседания Европейского Совета с визитом в Брюссель отправится президент Украины Петр Порошенко. В ходе поездки он намерен провести ряд встреч с топ-чиновниками ЕС и обсудить вопрос усиления санкций против России.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Ужесточение санкций также не поддерживает Германия.

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