Атака в Страсбурге: прокуратура заявила о теракте

В пользу теракта свидетельствует личность злоумышленника, характер преступления и выбранное им место стрельбы, сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре подтвердили задержание четырех подозреваемых в стрельбе

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Об этом заявил генеральный прокурор Париже Реми Хейц, сообщает BFMTV в среду, 12 декабря.

По словам свидетелей, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".

Как сообщил прокурор, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".

"Расследование только началось", - подчеркнул Хейц.

Он также подтвердил задержание четырех подозреваемых в связи с нападением.

В то же время, как пишет Le Figaro, 29-летний уроженец Страсбурга, которого подозревают в организации стрельбы рядом с рождественской ярмаркой, ранее был осужден 27 раз. Как заявил прокурор Парижа Реми Хейц, подозреваемый Шериф С. ранее был известен полиции главным образом в связи с "воровством и насилием".

"Его уголовное досье насчитывает 27 приговоров за правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии", - сказал он.

Мужчина отбывал наказание в тюрьме несколько раз, там подвергся радикализации.

Прокурор также сообщил, что подозреваемый был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

Напомним, жертвами теракта стали два человека, еще 14 человек получили ранения.

Стрельба в Страсбурге: задержаны братья подозреваемого

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet