Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган начинает новую военную операцию в Сирии

Комментариев: 0
Турция намерена "освободить от террористов" территории в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Эрдоган хочет освободить Сирию от курдов
Эрдоган хочет освободить Сирию от курдов
tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале через несколько дней военной операции против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат на севере Сирии, сообщает издание Hurriyet в среду, 12 декабря.

"Пришло время реализовать наше решение уничтожить террористические группы восточнее Евфрата. Мы начнем операцию восточнее Евфрата через несколько дней, чтобы спасти его от сепаратистской террористической организации", - сказал Эрдоган.

Военная операция будет направлена против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые составляют значительную часть Сирийских демократических сил (SDF), помогавших США вытеснить террористов "Исламского государства" с территории Сирии.

Накануне Пентагон объявил, что на севере Сирии установлены американские наблюдательные пункты, направленные на то, чтобы предотвратить конфликты между турецкой армией и SDF, хотя Анкара просила отказаться от них.

"В Сирии больше нет угрозы ИГИЛ", - заявил Эрдоган, обвиняя США в "тактике затягивания" с их обещаниями очистить северо-восточный сирийский город Манбидж от членов YPG.

"Понятно, что цель пунктов наблюдения США в Сирии заключается не в том, чтобы защитить нашу страну от террористов, а чтобы защитить террористов от Турции", - добавил турецкий президент.

Турецкая армия с 2016 года уже начала две военные операции в Сирии, в последней из которых сирийские повстанцы, поддерживавшие Анкару, в марте взяли под контроль пограничный город Африн, вытеснив оттуда бойцов YPG.

Напомним, Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых считает террористической организацией.

В конце октября Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операциипротив террористов в Сирии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, Сирия, Эрдоган, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь