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Меркель могут досрочно лишить полномочий - СМИ

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Канцлер готова сама оставить пост, если это приведет к созданию блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".
Меркель может не доработать на посту канцлера до окончания срока в 2021 году
Меркель может не доработать на посту канцлера до окончания срока в 2021 году

Канцлера Германии Ангелу Меркель могут досрочно лишить полномочий, пишет немецкое издание Bild.

Источники в руководстве партии ХДС рассказали таблоиду, что у блока существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию "Ямайка-коалиции" - блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".

Напомним, на прошлой неделе в Германии выбрали преемника Меркель на посту главы Христианско-демократического союза. После прощальной речи Меркель участники съезда десять минут аплодировали ей стоя.

 

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Теги: Германия, Меркель, Партия, канцлер Германии
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Источник: korrespondent.net

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