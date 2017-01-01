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В Германии спецназ по ошибке штурмовал дом пенсионерки

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Немецкие силовики были очень удивлены, увидев в коридоре проснувшуюся от шума хозяйку дома.
Немецкий спецназ по ошибке взял штурмом дом пенсионерки
Немецкий спецназ по ошибке взял штурмом дом пенсионерки
Getty Images

Отряд спецназа на западе Германии перепутал адрес и по ошибке взял штурмом дом 88-летней пенсионерки. Как  сообщает The Local, тяжеловооруженные полицейские выломали дверь дома Хельги Макенбах в городе Люденшайд, закинули в здание светошумовую гранату и зашли одновременно через главный вход и балкон второго этажа.

Однако силовики были очень удивлены, увидев в коридоре проснувшуюся от шума хозяйку дома.

Пожилая женщина угостила сотрудников спецназа кофе и рождественской выпечкой. Как рассказали журналистом полицейские, она сохранила стойкость духа и спокойствие в течение всего инцидента.

Выпив кофе, полицейские вернулись к исполнению своих обязанностей и исправили ошибку - член байкерской банды, которого они искали, жил через два дома от пенсионерки и был успешно арестован той же ночью.

Представитель полиции заявил, что ущерб, нанесенный дому Макенбах, еще не подсчитан, но будет полностью возмещен. Что стало причиной такой ошибки, пока неизвестно.

Ранее в Киеве спецназ штурмовал квартиру с заложниками.

 

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Теги: Германия, дом, ошибка, спецназ, штурм, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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