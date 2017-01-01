Экс-адвоката Трампа посадили в тюрьму на три года

Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления Getty Images

Суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании. Об этом сообщает телеканал ABC в среду, 12 декабря.

В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

Коэн является фигурантом дела специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. Коэн является первым человеком из близкого окружения Трампа, которую посадили в ходе этого расследования.

Ранее Коэн также заявлял, что готов дать показания против Трампа Мюллеру.

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