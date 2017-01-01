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Мэй не смогли отправить в отставку

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Тереза Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьер-министром Великобритании.
Тереза Мэй останется премьер-министром Великобритании
Тереза Мэй останется премьер-министром Великобритании

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 12 декабря, проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра страны, сообщают британские СМИ.
 
Из 315 депутатов Палаты общин против премьера выступили 117. За нее свои голоса отдали 200. Теперь партийное лидерство Мэй нельзя оспаривать в течение года.
 
Напомним, с призывом отправить Мэй в отставку британские парламентарии стали выступать еще летом на фоне неопределенности вокруг выхода страны из Европейского Союза.

10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. В связи с этим британский парламент объявил о проведении срочных дебатов.

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Теги: премьер-министр, Великобритания, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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