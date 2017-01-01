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Пограничники РФ получили грамоты за захват кораблей Украины

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В Госдуме РФ наградили почетными грамотами пограничников, которые захватили украинские корабли в Керченском проливе.
Российским пограничникам вручили грамоты Госдумы за захват кораблей Украины
Российским пограничникам вручили грамоты Госдумы за захват кораблей Украины
ФСБ Росії


Российских пограничников, которые 25 ноября захватили корабли ВМС Украины в Керченском проливе, наградили почетными грамотами, поскольку они "пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в российских территориальных водах", сообщает РИА Новости.

Награждение состоялось в среду, 12 декабря. "Депутаты Госдумы наградили почетными грамотами экипажи пограничных сторожевых кораблей, которые пресекли провокацию украинских властей в Керченском проливе", – заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он также поблагодарил российских пограничников "за мужество и патриотизм".

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 24 украинских моряка были арестованы.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

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Теги: Россия, Керченский пролив, награда, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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