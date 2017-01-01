Пограничники РФ получили грамоты за захват кораблей Украины

В Госдуме РФ наградили почетными грамотами пограничников, которые захватили украинские корабли в Керченском проливе.



Российских пограничников, которые 25 ноября захватили корабли ВМС Украины в Керченском проливе, наградили почетными грамотами, поскольку они "пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в российских территориальных водах", сообщает РИА Новости.

Награждение состоялось в среду, 12 декабря. "Депутаты Госдумы наградили почетными грамотами экипажи пограничных сторожевых кораблей, которые пресекли провокацию украинских властей в Керченском проливе", – заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он также поблагодарил российских пограничников "за мужество и патриотизм".

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 24 украинских моряка были арестованы.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet