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На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

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Инцидент произошел почти сразу после вылета. Пилоту удалось катапультироваться, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Истребитель Hawker Hunter (архивное фото)
Истребитель Hawker Hunter (архивное фото)

Американский истребитель Hawker Hunter, принимающий участие в военных учениях Sentry Aloha, упал в воду спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, штат Гавайи. Об этом во среду, 12 декабря, сообщил телеканал ABC.

Самолет упал в воду недалеко от острова Оаху. Отмечается, что 47-летнему пилоту удалось катапультироваться, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом не указано, был ли пострадавший единственным находившимся на борту.

Напомним, в ночь на 6 декабря у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. 

В США разбился учебный реактивный самолет

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, крушение, Гавайи, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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