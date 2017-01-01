В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, 47 пострадавших

В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с путепроводом, четыре погибших, 43 раненых.

В Турции скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара - Конья, сошел в четверг, 13 декабря, с рельсов. Об этом сообщает телеканал Haberturk

Известно, что, по меньшей мере, два вагона перевернулись.

Указано, что в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. По имеющейся информации, по меньшей мере, четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате аварии поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

"В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения", - приводит его слова телеканал NTV.

К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обрушился.

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