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В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, 47 пострадавших

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В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с путепроводом, четыре погибших, 43 раненых.
Последствия аварии поезда
Последствия аварии поезда
haberturk.com
В Турции скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара - Конья, сошел в четверг, 13 декабря, с рельсов. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
 
Известно, что, по меньшей мере, два вагона перевернулись.
 
Указано, что в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. По имеющейся информации, по меньшей мере, четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате аварии поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
 
 
"В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения", - приводит его слова телеканал NTV.
 
К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обрушился.
 
Ранее в Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек.
 
Также сообщалось, что в Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд.

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Теги: катастрофы, Турция, Поезд, фото, авария, жертвы, поезда, Скоростной поезд, пострадавшие, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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