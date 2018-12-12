Папа Римский уволил двух советников из-за сексуального скандала

Ватикан уволил из комитета советников Папы Римского двух кардиналов, замешанных в скандале по поводу сексуальных домогательств.

После резонансного скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский решил исключить двух кардиналов из кабинета его советников по будущему католической церкви. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил The New York Times.

"Ватикан объявил в среду, что он уволил двух кардиналов, замешанных в сексуальном скандале, из комитета советников Папы Франциска по вопросам, имеющим решающее значение для будущего католической церкви", - говорится в сообщении.

Указано, что один из кардиналов - это Джордж Пелль из Австралии, который обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Другой - кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис из Чили, который имеет аналогичные обвинения.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов.

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