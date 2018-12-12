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Папа Римский уволил двух советников из-за сексуального скандала

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Ватикан уволил из комитета советников Папы Римского двух кардиналов, замешанных в скандале по поводу сексуальных домогательств.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

После резонансного скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский решил исключить двух кардиналов из кабинета его советников по будущему католической церкви. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил The New York Times.

"Ватикан объявил в среду, что он уволил двух кардиналов, замешанных в сексуальном скандале, из комитета советников Папы Франциска по вопросам, имеющим решающее значение для будущего католической церкви", - говорится в сообщении.

Указано, что один из кардиналов - это Джордж Пелль из Австралии, который обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Другой - кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис из Чили, который имеет аналогичные обвинения.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов.

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Теги: Ватикан, секс-скандалы, скандал, Папа Римский, советник, увольнение, сексуальные домогательства, Франциск, Франциск I, Папа Римский Франциск I
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Источник: korrespondent.net

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