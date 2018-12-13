Авария поезда в Анкаре: возросло число погибших

В результате аварии скоростного поезда в Анкаре погибли семь человек, в том числе машинист. Травмировались еще 46 человек.

В Турции в результате аварии скоростного поезда в городе Анкара погибли, по обновленным данным, семь человек, еще 46 - травмированы. Об этом в четверг, 13 декабря сообщает Anadolu.

"В результате аварии скоростного поезда в Анкаре погибли семь человек, в том числе машинист. Ранены 46 человек, состояние троих оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

В то же время губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину аварии: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Напомним, скоростной пассажирский поезд Анкара Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Из-за удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.

Ранее в Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек.

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