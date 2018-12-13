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Красный Крест отправил гуманитарную помощь в "ДНР"

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы.
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
twitter.com/ICRC_ua

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 147 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в четверг, 13 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало восемь грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Всего было оформлено 147 тонн груза.

Напомним, 1 декабря МККК направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

Также ранее Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза

 

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Теги: Донецкая область, Гуманитарная помощь, красный крест, КПП, пограничники, гуманитарная ситуация, ДНР, Госпогранслужба, ДНР новости, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2018    13.12.2018, 10:21
Оценка:  0
БРОКЕР2018
прикольная аббревиатура: МККК - Международный Ку-Клус Клан
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