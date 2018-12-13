Беспрецедентное решение: ЕСПЧ не примет ни одну жалобу адвоката Целовальниченко

Наталья Целовальниченко “засыпала“ Страсбург сомнительными жалобами о Донбассе.

Европейский суд по правам человека принял беспрецедентное решение не принимать к рассмотрению ни одну жалобу, к подготовке которой причастна адвокат из Украины Наталья Целовальниченко.

Об этом говорится в официальном сообщении суда, копия которого имеется в распоряжении Европейской правды.

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Судьи ЕСПЧ решили, что “практикующий адвокат из Киева Наталья Евгеньевна Целовальниченко получает запрет представлять или любым другим образом помогать заявителям в ЕСПЧ как в представленных в Суд, так и в будущих жалобах“.

Издание отмечает, что это решение - беспрецедентное, ведь такая возможность не предусмотрена правилами Суда. Однако ЕСПЧ принял его из-за системной деструктивной деятельности украинского адвоката.

“Суд отстранил Целовальниченко учитывая ее мошенническую и оскорбительную деятельность, в частности потому, что в ряде документов, которые она подала в Суд, есть очевидные признаки подлога, а часть жалоб поданы от уже погибших людей без уведомления суда об их смерти“, - подчеркивается в публикации.

ЕСПЧ уже обратился к правительству Украины с просьбой проинформировать о причинах этого решения органы адвокатского самоуправления.

Наталья Целовальниченко - юрист из Луганска, которая сейчас ведет адвокатскую практику в Киеве.

Как сообщалось 11 декабря, минюст РФ заверил ЕСПЧ в законности ареста украинских моряков и “нетяжелых ранениях“.