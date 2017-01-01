Колумбийские депутаты забросали коллег крысами
Инцидент произошел после того, как часть законодателей из правых партий оказалась в центре коррупционного скандала.
В Колумбии депутаты забросали крысами представителей правых сил во главе с бывшим президентом страны Альваро Урибе. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 13 декабря.
Отмечается, что четыре белые крысы полетели с балкона на головы сенаторов.
Инцидент произошел после того, как часть законодателей именно из правых партий оказалась в центре коррупционного скандала.
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