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Из РФ выдворили журналистку, подозреваемую в госизмене в Украине

Комментариев: 6
Суд в Москве выдворил из России украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Она также оштрафована за незаконное пребывание в РФ.
Елену Бойко депортируют из РФ
Елену Бойко депортируют из РФ
vk.com

Преображенский суд Москвы признал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) виновной в нарушении правил пребывания на территории России и принял решение о ее выдворении. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Интерфакс.

"В отношении Вищур принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России", - заявила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По ее словам, сейчас журналистка находится в спецприемнике, откуда будет депортирована в Украину после вступления решения суда в силу.

"Судебное заседание прошло 10 декабря. Теперь у Вищур есть десять суток для обжалования своего выдворения. Пока жалобы не поступало", - уточнила пресс-секретарь.

Согласно решению суда, Бойко осуществила правонарушение по статье нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания (проживания) в России.

Известно, что журналистка находилась в РФ с лета 2016 года.

По информации ТСН, в Украине Вищур (Бойко) является подозреваемой по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны о государственной измене.

Ранее в Украину не пустили четырех российских журналисток.

Также сообщалось, что иностранных журналистов украинские пограничники не пускают в аннексированный Крым.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Москва, суд, штраф, украинцы, журналист, Журналисты, депортация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Ruspidor    13.12.2018, 13:28
Оценка:  +6
Ruspidor
Использованный гaндoн...
Колишній-східняк    13.12.2018, 13:21
Оценка:  +1
Колишній-східняк
посягнули на целостность...
Вячеслав    13.12.2018, 13:21
Оценка:  +3
Вячеслав
а-га - ну хоть на новые зубы насосала на зомбоящике
CasperW    13.12.2018, 13:44
Оценка:  -2
CasperW
ты, я вижу, еще только в процессе
Peyot    13.12.2018, 13:06
Оценка:  +4
Peyot
ясен пень что в луган-донию...
WTF2wtf    13.12.2018, 13:02
Оценка:  +7
WTF2wtf
И куда ее россияне "выдворят"?
В Киев или на оккупированный Донбасс?
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