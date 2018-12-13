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Выросло число жертв протестов во Франции

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В местной прокуратуре отметили, что мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши.
Протесты в Париже
Протесты в Париже
twitter.com/le_figaro

Во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов" погибли шесть человек. Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на местную прокуратуру, один участник акции погиб в ночь на четверг, 13 декабря, под колесами грузовика.

"Водитель грузовика (гражданин Польши) задержан, погибшему было 23 года", - сообщила заместитель прокурора Авиньона Каролина Арман.

Как отмечается, летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции.

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Во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в прошлую субботу в Париже

 

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Теги: смерть, Франция, протесты, жертвы, грузовик, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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