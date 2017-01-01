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В МИД РФ назвали "безумием" резолюцию Европы по Северному потоку-2

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Евродепутаты накануне приняли резолюцию, в которой призвали прекратить строительство российского газопровода.
В Москве считают резолюцию по Северному потоку-2 политическим
В Москве считают резолюцию по Северному потоку-2 политическим

Принятая в Европарламенте резолюция против Северного потока-2 не имеет отношения к экономике и энергетическим потребностям. Об это в четверг, 13 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, резолюция обусловлена политикой.

"Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - это безумие для Европы", - сказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что европейским странам необходимы энергоносители.

Как сообщалось, накануне евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

Днем ранее Конгресс США выступил за санкции против Северного потока-2 и призвал ЕС отказаться от этого проекта. 

В свою очередь в Кремле считают, что резолюция Конгресса по Северному потоку-2 – это попытка помешать реализации проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот газопровод сугубо коммерческим и экономическим проектом.

 

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Теги: Россия, МИД РФ, Северный поток, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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