Не повезло с клиентом. Адвокат Трампа в тюрьме

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения.

Тучи над президентом США Дональдом Трампом сгущаются все больше. В тюрьму отправили его адвоката Майкла Коэна, причем за правонарушения напрямую связанные с Трампом.

Коэн стал первым человеком из команды Трампа, который получил столь длительный срок в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Корреспондент.net выяснял, что означает посадка Коэна.

Суть обвинений

В 2016 году Коэн помог организовать выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал, чтобы они молчали о своих интимных связях с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Коэн, который ранее говорил, что готов "получить пулю" за Трампа и работал на него 12 лет качестве доверенного лица по самым деликатным вопросам, признал свою вину в незаконных выплатах. Кроме того, он рассказал, что Трамп давал ему указания в этом процессе.

Дэниелс, по словам Коэна, получила от него в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом, которая была у них десятью годами ранее. А Коэн затем получил от компании Трампа, в которой работал юристом, 420 тысяч долларов компенсации.

Второй женщине - бывшей модели журнала Playboy Карен Магдугал - юрист, по его собственному признанию, в 2016 году собирался заплатить за молчание о связи с Трампом 120 тысяч долларов через собственную компанию. Эта сделка, впрочем, не так и не состоялась.

Поскольку информация, которую женщины собирались раскрыть, могла оказать влияние на результаты президентских выборов, прокуратура посчитала сделку с Дэниелс косвенным финансированием кампании. При этом частное пожертвование на кампанию, по американским законам, не может превышать 2700 долларов.

Еще один эпизод, по которому приговорили Коэна, связан с тем, что он готовил поездку Трампа в Россию и строительство Трамп-тауэр в Москве, но пытался скрыть эту информацию от следствия.

Коэн в конце ноября признался, что в 2017 году солгал сенатскому комитету по вопросам разведки об отсутствии у Трампа планов строить небоскреб в российской столице. Впоследствии выяснилось, что юрист во время президентской кампании в США в 2016 году пытался предложить этот проект Кремлю через пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Что грозит Трампу

Опасность обвинений в выплатах женщинам Трампа состоит в том, что сам действующий президент, по версии обвинения, знал о незаконных операциях. А значит, так же как и Коэн, нарушил закон.

Опасность для Трампа состоит еще и в том, что Коэн, как следует из меморандума Мюллера, предоставил "актуальную и правдивую" информацию, которая должна помочь следствию по делу о российском вмешательстве. Помимо того, что он рассказал о контактах с людьми из России во время кампании 2016 года и попытках россиян выйти на штаб Трампа, Коэн еще и признался в том, что контактировал с людьми, связанными с Белым домом в 2017-2018 годах. На тот момент он уже находился под следствием.

Когда только против Коэна возбудили несколько уголовных дел, Трамп уволил его. Сейчас президент утверждает, что его бывший юрист лжет, чтобы получить меньший срок. Он также посоветовал никому не нанимать Майкла Коэна, если требуется хороший юрист.

Но главное – теперь все разговоры об импичменте Трампа имеют под собой юридические основания.

Однако, Трамп считает, что в случае его импичмента американцы восстанут. В интервью агентству Reuters, первом после вынесения приговора Коэну, Трамп заявил: “Трудно привлечь к ответственности тех, кто не сделал ничего плохого и создал величайшую экономику в истории нашей страны”.

Плохой клиент

Коэн начнет отбывать срок в исправительном учреждении 6 марта 2019 года, что дает ему несколько месяцев отсрочки приговора.

Адвокат обвиняемого Гай Петрилло сказал в суде, что его подзащитному "не повезло работать с Трампом". Петрилло также добавил, что Коэну хотелось бы сотрудничать со следствием, но он "с подозрением относится к долгосрочной сделке со следствием" и хотел бы "скрыть себя и свою семью от света телекамер".

Сам Коэн перед оглашением приговора отметил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления. "Моей обязанностью было покрывать его грязные дела", - охарактеризовал он свою работу с Трампом. А во время оглашения приговора Коэн даже заплакал.

“Коэн — очень важный свидетель в отношении Трампа, потому что только у него есть ключи к процессам, из-за которых можно начать импичмент…. Ему и дали три года, а не далеко за десять лет именно за счёт его данных, которые он предоставлял”, — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Новый состав Конгресса США, в котором в Палате представителей большинство будет у демократов, начнет работу с января. В январе эксперты прогнозируют и запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.