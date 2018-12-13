В России показали полет ракетоносцев над Карибами

В российском Минобороны назвали этот полет "беспрецедентным". Летчики преодолели более 10 тысяч километров. Общее время полета составило менее десяти часов.

Минобороны России опубликовало видео, снятое во время полета российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Карибского моря.

На видео, снятом из кабины самолета, можно увидеть пилотов, старую аналоговую приборную панель, а также море и береговую линию. Кроме того, запечатлен процесс посадки ракетоносца в венесуэльском международном аэропорту Майкетия.

В российском Минобороны назвали этот полет "беспрецедентным". Летчики преодолели более 10 тысяч километров. Общее время полета составило чуть менее десяти часов.

Отмечается, что на некоторых этапах маршрута российские Ту-160 работали совместно с истребителями Су-30 и F-16 Венесуэлы. В частности, они отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий.

Напомним, 10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с визитом в Россию, где провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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